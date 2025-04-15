Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження «правила Болар» в українське законодавство

«Правило Болар» діє в країнах ЄС та дозволяє виробникам розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків – аналогів оригінальних ліків – до закінчення дії патенту оригінального препарату.

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Верховна Рада 15 квітня прийняла у першому читанні законопроект 13087, який передбачає запровадження «правила Болар» в українське законодавство.

Як повідомив автор законопроекту, голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, відповідно до рішення РНБО від 12 лютого передбачено запровадження механізмів, які дозволять посилити конкуренцію та знизити ціни на ліки-генерики. Один з них – імплементація «правила Болар» в українське законодавство.

«Правило Болар» діє в країнах ЄС та дозволяє виробникам розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків (аналогів оригінальних ліків) до закінчення дії патенту оригінального препарату. Це означає, що коли патент на препарат завершується, генерик може одразу виходити на ринок, що створює конкуренцію та знижує ціну на ліки.

«Українські ж компанії мають чекати закінчення строку патенту і лише потім розпочинати реєстрацію медичного препарату, що у більшості випадків не дозволяє конкурувати з фармкомпаніями з Європи», – зауважив Радуцький.

Законопроект 13087, повідомив нардеп, розроблений комітетом у співпраці з МОЗ, зокрема, передбачає, що реєструвати ліки можна на наступний день після закінчення дії патенту на оригінальний препарат.

«Запровадження «правила Болар» дозволить посилити конкуренцію між виробниками генериків та знизити ціни на ліки для пацієнтів», – вважає Михайло Радуцький.

Автор: Наталя Мамченко

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