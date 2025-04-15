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Верховная Рада одобрила законопроект о введении «правила Болар» в украинское законодательство

13:51, 15 апреля 2025
«Правило Болар» действует в странах ЕС и позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков — аналогов оригинальных лекарств — до истечения срока действия патента оригинального препарата.
Верховная Рада одобрила законопроект о введении «правила Болар» в украинское законодательство
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Верховная Рада 15 апреля приняла в первом чтении законопроект 13087, который предусматривает введение «правила Болар» в украинское законодательство.

Как сообщил автор законопроекта, председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, согласно решению СНБО от 12 февраля предусмотрено введение механизмов, которые позволят усилить конкуренцию и снизить цены на лекарства-генерики. Один из них — имплементация «правила Болар» в украинское законодательство.

«Правило Болар» действует в странах ЕС и позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков (аналогов оригинальных лекарств) до истечения срока действия патента оригинального препарата. Это означает, что когда патент на препарат истекает, генерик может сразу выходить на рынок, что создает конкуренцию и снижает цену на лекарства.

«Украинские же компании вынуждены ждать истечения срока патента и только затем начинать регистрацию медицинского препарата, что в большинстве случаев не позволяет конкурировать с фармкомпаниями из Европы», — отметил Радуцкий.

Законопроект 13087, сообщил нардеп, разработан комитетом в сотрудничестве с Минздравом и, в частности, предусматривает, что регистрировать лекарства можно на следующий день после истечения срока действия патента на оригинальный препарат.

«Введение «правила Болар» позволит усилить конкуренцию между производителями генериков и снизить цены на лекарства для пациентов», — считает Михаил Радуцкий.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины закон Минздрав ЕС СНБО

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Верховная Рада одобрила законопроект о введении «правила Болар» в украинское законодательство

«Правило Болар» действует в странах ЕС и позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков — аналогов оригинальных лекарств — до истечения срока действия патента оригинального препарата.

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