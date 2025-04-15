Кабмин решил направить 412 млн грн остатка программы ЕС Агентству восстановления — в частности на дороги

Кабмин на заседании 15 апреля установил, что остаток средств спецфонда государственного бюджета в сумме 412,13 млн грн, источником формирования которых были поступления в предыдущие периоды в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией по программе «Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и укреплению устойчивости)», направят Агентству восстановления.
Так, указанные средства будут направлены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на бюджетную программу «Обеспечение реализации проектов по восстановлению инфраструктуры по программе «Поддержка быстрого восстановления Украины».
В частности, на ремонт и реконструкцию дорог общего пользования.
Соответственно, изложены в новой редакции:
Автор: Наталя Мамченко
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