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Кабмин решил направить 412 млн грн остатка программы ЕС Агентству восстановления — в частности на дороги

13:47, 15 апреля 2025
412 млн грн направят Государственному агентству восстановления на финансирование проектов по восстановлению — в частности, ремонт и реконструкцию дорог общего пользования.
Кабмин решил направить 412 млн грн остатка программы ЕС Агентству восстановления — в частности на дороги
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Кабмин на заседании 15 апреля установил, что остаток средств спецфонда государственного бюджета в сумме 412,13 млн грн, источником формирования которых были поступления в предыдущие периоды в рамках Соглашения между правительством Украины и Европейской Комиссией по программе «Поддержка быстрого восстановления Украины (Контракт по развитию государства и укреплению устойчивости)», направят Агентству восстановления.

Так, указанные средства будут направлены Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры на бюджетную программу «Обеспечение реализации проектов по восстановлению инфраструктуры по программе «Поддержка быстрого восстановления Украины».

В частности, на ремонт и реконструкцию дорог общего пользования.

Соответственно, изложены в новой редакции:

  • приложение 1 «Объемы бюджетных средств для финансового обеспечения направлений использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки быстрого восстановления Украины»,
  • приложение 2 «Перечень объектов нового строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения»,
  • приложение 3 «Перечень объектов строительства магистральных водопроводов в связи с необходимостью ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской гидроэлектростанции, и объемы бюджетных средств для их финансового обеспечения» к Порядку использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для поддержки быстрого восстановления Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины

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