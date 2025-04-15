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Трудоспособные родители пропавших без вести или пленных военных смогут оформить выписку из Реестра ветеранов войны

13:50, 15 апреля 2025
Правительство внесло изменения в положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.
Трудоспособные родители пропавших без вести или пленных военных смогут оформить выписку из Реестра ветеранов войны
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Кабинет Министров Украины 15 апреля внес изменения в Положение о Едином государственном реестре ветеранов войны.

Изменениями предусмотрена возможность получения выписки из Единого государственного реестра ветеранов войны трудоспособными родителями пленных или пропавших без вести при особых обстоятельствах ветеранов войны. Раньше получить такой документ могли только нетрудоспособные родители.

Как уточнил депутат Алексей Гончаренко, теперь все родители пропавших без вести или пленных военных, независимо от возраста и состояния здоровья, могут оформить выписку из Реестра ветеранов войны.

Выписка из реестра служит официальным подтверждением того, что лицо является военнослужащим. Родители могут использовать этот документ для получения социальных льгот, поддержки и помощи в соответствии с другими законами.

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