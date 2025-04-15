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В больницах появятся специалисты по ориентированию по сопровождению ветеранов и демобилизованных

13:54, 15 апреля 2025
Правительство расширило поддержку для раненых ветеранов в больницах.
В больницах появятся специалисты по ориентированию по сопровождению ветеранов и демобилизованных
Фото: rayon.in.ua
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Кабинет Министров Украины согласовал постановление, которое предусматривает новые механизмы помощи раненым военным в медицинских учреждениях. Решение направлено на усиление реабилитации и социализации ветеранов, которые потеряли здоровье во время войны.

Отныне в больницах смогут работать специалисты по ориентированию в пространстве. Их будет привлекать Министерство образования и науки, и они будут помогать военнослужащим, которые потеряли зрение.

Также документ позволяет присутствие в больницах специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных. Они смогут быть рядом с пациентами уже с первых дней лечения или реабилитации, помогая адаптироваться к новым условиям.

Эти изменения являются частью новой системы комплексной поддержки защитников, получивших ранения или другие повреждения здоровья в результате войны.

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