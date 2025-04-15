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У лікарнях з’являться фахівці з орієнтування із супроводу ветеранів та демобілізованих

13:54, 15 квітня 2025
Уряд розширив підтримку для поранених ветеранів у лікарнях.
У лікарнях з’являться фахівці з орієнтування із супроводу ветеранів та демобілізованих
Фото: rayon.in.ua
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Кабінет Міністрів України погодив постанову, яка передбачає нові механізми допомоги пораненим військовим у медичних закладах. Рішення спрямоване на посилення реабілітації та соціалізації ветеранів, які втратили здоров’я під час війни.

Відтепер у лікарнях зможуть працювати фахівці з орієнтування в просторі. Їх залучатиме Міністерство освіти і науки, і вони допомагатимуть військовослужбовцям, які втратили зір.

Також документ дозволяє присутність у лікарнях фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих. Вони зможуть бути поруч із пацієнтами вже з перших днів лікування або реабілітації, допомагаючи адаптуватися до нових умов.

Ці зміни є частиною нової системи комплексної підтримки захисників, які отримали поранення чи інші ушкодження здоров’я внаслідок війни.

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