Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули

Уряд змінив правила виплат сім’ям військовослужбовців.

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Кабінет Міністрів під час засідання 15 квітня вніс зміни до двох постанов про виплати сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, внесено зміни до постанови КМУ від 30.11.2016 № 884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх».

Визначено механізм виплати грошового забезпечення таких військовослужбовців особам, визначеним в особистому розпорядженні та зазначеним в абзацах четвертому і пʼятому пункту 6 статті 9 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Встановлено збереження виплати грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, яке підлягає індексації відповідно до закону.

Визначено порядок подання заяви на виплату грошового забезпечення військовослужбовця та перелік документів, які до такої заяви додаються.

Встановлено умови для прийняття командиром військової частини рішення про виплату або про відмову у виплаті грошового забезпечення заявнику.

Встановлено періодичність здійснення виплати грошового забезпечення, строки початку та завершення здійснення таких виплат, залежно від випадків, передбачених у Законі N 3995-IX «Про внесення зміни до пункту 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх».

Зокрема, як пояснюється, постанова №884 — про саму виплату:

Грошове забезпечення щомісяця отримуватиме особа, яку вказав військовий у своєму розпорядженні.

Сума буде розраховуватись з урахуванням:

— індексації,

— змін у вислузі років,

— актуального грошового забезпечення.

Потрібно буде подати заяву з комплектом документів. Рішення про виплату/відмову приймає командир частини.

Чітко визначено, коли починаються та коли припиняються виплати, а також в яких випадках вони не здійснюються.

Також внесено зміни до постанови КМУ від 14.05.2024 № 550 «Про затвердження Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі».

Визначено механізм та строки передачі військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, оригіналу особистого розпорядження командиру (начальнику) військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування), складеного на випадок захоплення в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, а також своєї загибелі (смерті), про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором.

Встановлено обовʼязкові (необхідні) відомості, що мають зазначатися у особистому розпорядженні, для його оперативної реалізації (у разі необхідності).

Визначено коло осіб, що мають право засвідчувати підпис військовослужбовця на його особистому розпорядженні та строки його передачі до військової частини і умови для зберігання його в особовій справі.

Встановлено порядок написання нового особистого розпорядження та скасування і повернення попереднього особистого розпорядження військовослужбовцю.

Таким чином, постанова №550 — про особисте розпорядження військового:

Військовий передає командиру письмове розпорядження, де вказує, кому і що виплачувати, якщо з ним щось трапиться.

Обов’язково зазначаються:

– ПІБ і дані одержувача,

– обсяг виплат,

– підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).

Розпорядження зберігається в особовій справі. Його можна замінити або скасувати, якщо є нове.

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