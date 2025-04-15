Практика судів
  1. В Україні

Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули

13:36, 15 квітня 2025
Уряд змінив правила виплат сім’ям військовослужбовців.
Кабмін оновив правила виплат сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів під час засідання 15 квітня вніс зміни до двох постанов про виплати сім’ям військових, які зникли безвісти, потрапили в полон або загинули. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, внесено зміни до постанови КМУ від 30.11.2016 № 884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім’ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх».

Визначено механізм виплати грошового забезпечення таких військовослужбовців особам, визначеним в особистому розпорядженні та зазначеним в абзацах четвертому і пʼятому пункту 6 статті 9 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Встановлено збереження виплати грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, яке підлягає індексації відповідно до закону.

Визначено порядок подання заяви на виплату грошового забезпечення військовослужбовця та перелік документів, які до такої заяви додаються.

Встановлено умови для прийняття командиром військової частини рішення про виплату або про відмову у виплаті грошового забезпечення заявнику.

Встановлено періодичність здійснення виплати грошового забезпечення, строки початку та завершення здійснення таких виплат, залежно від випадків, передбачених у Законі N 3995-IX «Про внесення зміни до пункту 6 статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» щодо грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх».

Зокрема, як пояснюється, постанова №884 — про саму виплату:

Грошове забезпечення щомісяця отримуватиме особа, яку вказав військовий у своєму розпорядженні.

Сума буде розраховуватись з урахуванням:

— індексації,

— змін у вислузі років,

— актуального грошового забезпечення.

Потрібно буде подати заяву з комплектом документів. Рішення про виплату/відмову приймає командир частини.

Чітко визначено, коли починаються та коли припиняються виплати, а також в яких випадках вони не здійснюються.

Також внесено зміни до постанови КМУ від 14.05.2024 № 550 «Про затвердження Порядку та строків передачі військовослужбовцем оригіналу особистого розпорядження командиру військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування) для зберігання в особовій справі».

Визначено механізм та строки передачі військовослужбовцем, військовозобовʼязаним або резервістом, який призваний на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, оригіналу особистого розпорядження командиру (начальнику) військової частини, командиру/керівнику підрозділу органу (служби, військового формування), складеного на випадок захоплення в полон або заручником, інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти, а також своєї загибелі (смерті), про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги особі (особам) за його вибором.

Встановлено обовʼязкові (необхідні) відомості, що мають зазначатися у особистому розпорядженні, для його оперативної реалізації (у разі необхідності).

Визначено коло осіб, що мають право засвідчувати підпис військовослужбовця на його особистому розпорядженні та строки його передачі до військової частини і умови для зберігання його в особовій справі.

Встановлено порядок написання нового особистого розпорядження та скасування і повернення попереднього особистого розпорядження військовослужбовцю.

Таким чином, постанова №550 — про особисте розпорядження військового:

Військовий передає командиру письмове розпорядження, де вказує, кому і що виплачувати, якщо з ним щось трапиться.

Обов’язково зазначаються:

– ПІБ і дані одержувача,

– обсяг виплат,

– підпис військового (засвідчується уповноваженою особою).

Розпорядження зберігається в особовій справі. Його можна замінити або скасувати, якщо є нове.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Кабінет Міністрів України військовослужбовці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Дистанційна сплата штрафів ТЦК зі знижками через Резерв+ запрацює лише влітку – Міноборони

Закон підписано, але оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою у Резерв+ можна буде не раніше літа.

Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав, яким пропонується розширити повноваження РНБО – вона зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео