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Польща буде солідарною з Україною, але й зароблятиме на її відбудові – Туск

13:22, 15 квітня 2025
«Ми не тільки допомагатимемо, а й зароблятимемо» – Туск про відбудову України.
Польща буде солідарною з Україною, але й зароблятиме на її відбудові – Туск
Фото: censor.net
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Польща підтримує відновлення України, але не має наміру залишатися осторонь від економічної вигоди цього процесу. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск під час виступу на Форумі нових технологій у Варшаві.

Він підкреслив, що Польща не бажає бути лише символом солідарності, тоді як інші країни отримуватимуть прибутки, пов’язані з відбудовою України.

«Не буде так, що Польща буде солідарна, а інші зароблятимуть на відновленні України», — заявив Туск.

За його словами, Польща активно захищатиме свої економічні інтереси й інтереси національного бізнесу.

«Ми будемо солідарні, і ми будемо на цьому заробляти, і ми будемо жорстко відстоювати польські інтереси та інтереси польських фірм», — додав прем’єр.

Туск також зазначив, що після завершення війни до процесу відбудови України долучиться весь світ, однак Польща має намір бути серед тих, хто не лише допомагає, а й отримує з цього реальну вигоду.

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Польща

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