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Верховна Рада підтримала зміни до КУпАП щодо відповідальності посадовців органів державного нагляду

13:21, 15 квітня 2025
Законопроектом пропонується виключити норму, якою наразі передбачена відповідальність за проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення.
Верховна Рада підтримала зміни до КУпАП щодо відповідальності посадовців органів державного нагляду
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Парламент 15 квітня підтримала у першому читанні законопроект Кабміну 5838 про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю).

Законопроект був внесений урядом ще у серпні 2021 року.

Його метою є «посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Для досягнення вказаної мети у законопроекті пропонується внести зміни до статті 166-21 «Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» КУпАП, якими:

  • з ч. 1 виключити абзац 5, у якому наразі передбачена відповідальність за проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом
  • абзаци 6 та 7 ч. 1 викласти в такій редакції: «проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у відповідній сфері державного нагляду (контролю), або відповідного державного колегіального органу, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» тощо.

Поданий на розгляд законопроект системно пов’язаний із законопроектом 5837 «Про основні засади державного нагляду (контролю)».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України КУпАП

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