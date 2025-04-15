Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП относительно ответственности должностных лиц органов государственного надзора

13:21, 15 апреля 2025
Законопроектом предлагается исключить норму, которая сейчас предусматривает ответственность за проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) без своевременного письменного уведомления или с нарушением сроков такого уведомления.
Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП относительно ответственности должностных лиц органов государственного надзора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент 15 апреля поддержал в первом чтении законопроект Кабмина №5838 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля).

Законопроект был внесен правительством еще в августе 2021 года. Его целью является «усиление ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля) за нарушение требований законодательства по вопросам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается внести изменения в статью 166-21 «Нарушение порядка осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» КУоАП, которыми:

  • из ч. 1 исключить абзац 5, в котором сейчас предусмотрена ответственность за проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) без своевременного письменного уведомления или с нарушением сроков такого уведомления, если необходимость и срок указанного уведомления установлены законом;
  • абзацы 6 и 7 ч. 1 изложить в следующей редакции: «проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) без согласования с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующим государственным коллегиальным органом, если получение такого согласования является обязательным в соответствии с законом; осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) без применения унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля)» и т.д.

Поданный на рассмотрение законопроект системно связан с законопроектом №5837 «Об основах государственного надзора (контроля)».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины КУоАП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

Верховная Рада приняла закон для присоединения Украины к безроуминговой зоне ЕС

Принят закон о гармонизации национального законодательства с правом ЕС в сфере электронных коммуникаций.

Верховная Рада поддержала законопроект Третьяковой об ограничении выплаты пенсий работающим прокурорам и не только

Парламент принял за основу изменения о выплате пенсий работающим прокурорам.

Верховная Рада одобрила законопроект о введении «правила Болар» в украинское законодательство

«Правило Болар» действует в странах ЕС и позволяет производителям начинать регистрацию и производство лекарств-генериков — аналогов оригинальных лекарств — до истечения срока действия патента оригинального препарата.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео