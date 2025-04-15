Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП относительно ответственности должностных лиц органов государственного надзора

Законопроектом предлагается исключить норму, которая сейчас предусматривает ответственность за проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) без своевременного письменного уведомления или с нарушением сроков такого уведомления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламент 15 апреля поддержал в первом чтении законопроект Кабмина №5838 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно повышения ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля).

Законопроект был внесен правительством еще в августе 2021 года. Его целью является «усиление ответственности должностных лиц органов государственного надзора (контроля) за нарушение требований законодательства по вопросам осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Для достижения указанной цели в законопроекте предлагается внести изменения в статью 166-21 «Нарушение порядка осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» КУоАП, которыми:

из ч. 1 исключить абзац 5, в котором сейчас предусмотрена ответственность за проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) без своевременного письменного уведомления или с нарушением сроков такого уведомления, если необходимость и срок указанного уведомления установлены законом;

абзацы 6 и 7 ч. 1 изложить в следующей редакции: «проведение внеплановых мероприятий государственного надзора (контроля) без согласования с центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), или соответствующим государственным коллегиальным органом, если получение такого согласования является обязательным в соответствии с законом; осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) без применения унифицированных форм актов, составляемых по результатам проведения плановых (внеплановых) мероприятий государственного надзора (контроля)» и т.д.

Поданный на рассмотрение законопроект системно связан с законопроектом №5837 «Об основах государственного надзора (контроля)».

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.