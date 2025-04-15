Верховная Рада приняла закон об упрощении списания военного имущества

Принятый закон предусматривает, что расследование может не назначаться, если ущерб причинен действиям противника во время военных действий, в результате ракетных атак или других проявлений вооруженной агрессии или в связи с выполнением боевого задания.

Фото: militarnyi

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект 12373 об усовершенствовании механизмов управления и списании военного имущества.

Так, в Законе «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» будет предусмотрено, что вопросы обеспечения ВСУ военным имуществом, а также определения порядка его изъятия и передачи в сферу управления центральных или местных органов исполнительной власти, других органов, уполномоченных управлять государственным имуществом, самоуправляемым учреждениям и организациям, в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов или в их совместную собственность (с согласия соответствующих органов местного самоуправления с соблюдением требований Закона «О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности») относятся к компетенции Кабмина. При этом вооружение и боевая техника могут передаваться только военным формированиям, предусмотренным законом, Национальной полиции, Государственной пограничной службе, СБУ, а военное оружие и боеприпасы к нему — также Государственной специальной службе транспорта.

С момента поступления имущества в ВСУ, СБУ и закрепления за воинской частью ВСУ или структурой СБУ оно приобретает статус военного имущества. Закрепленное военное имущество используется исключительно по его целевому и функциональному назначению. Учет, инвентаризация, хранение, списание, использование и передача военного имущества осуществляются в специальном порядке, определяемом Кабмином.

Списание военного имущества проводится командирами воинских частей и должностными лицами органов военного управления в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Минобороны и другими центральными органами исполнительной власти, осуществляющими руководство военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины. Особенности списания военного имущества СБУ определяются СБУ.

Военное имущество (кроме объектов недвижимого имущества), израсходованное, использованное и/или пришедшее в негодность в результате эксплуатации во время действия военного положения, списывается независимо от номенклатуры служб (подразделений) обеспечения стоимостью по одному акту до 100 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1 700 000 грн) без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ. О списании такого военного имущества командир воинской части, уполномоченное должностное лицо СБУ по представлению комиссии для списания военного имущества издает приказ.

Служебное расследование по установлению причин и обстоятельств уничтожения (утраты), повреждения, преждевременного износа, перерасхода военного имущества может не назначаться в случаях, предусмотренных законом.

В случае уничтожения (утраты) военного имущества или его повреждения (если восстановление такого имущества невозможно или экономически нецелесообразно) в результате боевых или иных действий со стороны противника, а также в связи с выполнением боевого (специального) задания, такое имущество независимо от номенклатуры служб (подразделений) обеспечения списывается на основании единого акта списания (кроме объектов недвижимого имущества) без утверждений и согласований с правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ. В акте указываются описание события и перечень военного имущества, подлежащего списанию.

Соответствующий акт составляется и подписывается комиссией для списания военного имущества и не менее чем двумя участниками или свидетелями события (при их наличии). Единый акт списания в 30-дневный срок подается на утверждение командиру воинской части или должностному лицу органа военного управления, указанному в части десятой этой статьи, либо уполномоченному должностному лицу СБУ.

Единые акты списания военного имущества стоимостью по одному акту до 100 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 1 700 000 грн) утверждаются командиром воинской части.

Единые акты списания военного имущества стоимостью по одному акту 100 000 необлагаемых минимумов доходов граждан и более (1 700 000 грн и более) утверждаются командующими или другими руководителями органов военного управления, которым подчинены воинские части, военное имущество которых подлежит списанию по единому акту.

Должностное лицо, получившее для утверждения единый акт, в срок не более 20 дней с момента его получения, после проверки правильности его оформления и соответствия требованиям законодательства, утверждает единый акт или отказывает в утверждении. Отказ в утверждении должен быть мотивированным, с указанием причин и недостатков, которые необходимо устранить в едином акте.

Срок пересмотра решения об отказе в утверждении единого акта после устранения недостатков и повторной подачи не может превышать 15 дней.

Действие этого Закона распространяется на другие военные формирования, созданные в соответствии с законами Украины, Госспецсвязи, Службу безопасности Украины.

В Законе «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, нанесенный государству» будет предусмотрено, что его действие распространяется на военнослужащих во время выполнения ими обязанностей военной службы, военнообязанных и резервистов во время прохождения ими сборов, а также лиц рядового и начальствующего состава правоохранительных органов специального назначения, Госспецсвязи, МВД, Нацполиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, ГБР, сотрудников Службы судебной охраны, военнослужащих СБУ.

Расследование может не назначаться, если ущерб нанесен действиями противника во время военных (боевых) действий, в результате ракетных (авиационных) атак или других проявлений вооруженной агрессии против Украины и/или в связи с выполнением указанными лицами боевого (специального) задания.

Порядок проведения служебного расследования определяется министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами специального назначения, Службой внешней разведки Украины, Госспецсвязи, Государственным бюро расследований, СБУ.

Статья 24 Закона «О Службе безопасности Украины» будет дополнена пунктом, что СБУ осуществляет в соответствии с законом управление военным имуществом, находящимся в сфере управления СБУ.

Автор: Наталя Мамченко

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