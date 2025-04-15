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Кабмин согласовал назначение новых заместителей министров и глав Луганской и Сумской ОГА

13:18, 15 апреля 2025
Кабмин согласовал назначение новых заместителей руководителей трех министерств.
Кабмин согласовал назначение новых заместителей министров и глав Луганской и Сумской ОГА
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Во вторник, 15 апреля, Кабинет Министров Украины во время заседания рассмотрел ряд кадровых вопросов. О принятых решениях сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство согласовало назначение новых заместителей министров и руководителей центральных органов исполнительной власти. В частности назначены:

- Балеста Алексей Станиславович заместителем Министра развития громад и территорий Украины;

- Перелыгина Егора Евгеньевича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

- Алояна Давида Манвеловича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;

- Сопигу Ивана Сергеевича государственным секретарем Министерства обороны Украины;

- Дехтяренко Сергея Стаховича заместителем Председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также правительство согласовало увольнение двух руководителей областных администраций:

- Лысогора Артема Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;

- Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации.

На их места Кабмин согласовал назначения:

- Харченко Алексея Андреевича председателем Луганской областной государственной администрации;

- Григорова Олега Алексеевича председателем Сумской областной государственной администрации;

- Олейника Руслана Юрьевича заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

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Кабинет Министров Украины

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