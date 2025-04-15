Кабмин согласовал назначение новых заместителей министров и глав Луганской и Сумской ОГА

Во вторник, 15 апреля, Кабинет Министров Украины во время заседания рассмотрел ряд кадровых вопросов. О принятых решениях сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Правительство согласовало назначение новых заместителей министров и руководителей центральных органов исполнительной власти. В частности назначены:
- Балеста Алексей Станиславович заместителем Министра развития громад и территорий Украины;
- Перелыгина Егора Евгеньевича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алояна Давида Манвеловича заместителем Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по вопросам европейской интеграции;
- Сопигу Ивана Сергеевича государственным секретарем Министерства обороны Украины;
- Дехтяренко Сергея Стаховича заместителем Председателя Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также правительство согласовало увольнение двух руководителей областных администраций:
- Лысогора Артема Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации;
- Артюха Владимира Николаевича с должности председателя Сумской областной государственной администрации.
На их места Кабмин согласовал назначения:
- Харченко Алексея Андреевича председателем Луганской областной государственной администрации;
- Григорова Олега Алексеевича председателем Сумской областной государственной администрации;
- Олейника Руслана Юрьевича заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
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