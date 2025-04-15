Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

Правительство 15 апреля внесло изменения в постановление Кабмина №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».
Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, Критерии и порядок, по которым определяется, какие предприятия, учреждения и организации являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, относительно:
Кроме того, утвержден Порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины на период мобилизации и на военное время.
Автор: Наталя Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.