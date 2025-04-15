Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

13:03, 15 апреля 2025
Также правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины на период мобилизации и на военное время.
Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство 15 апреля внесло изменения в постановление Кабмина №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, Критерии и порядок, по которым определяется, какие предприятия, учреждения и организации являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, относительно:

  • нераспространения действия Порядка на военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ, разведывательных органах Украины;
  • согласования положений Критериев и порядка с Законом «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных органов Украины.

Кроме того, утвержден Порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины на период мобилизации и на военное время.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины бронирование военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада поддержала изменения в КУоАП относительно ответственности должностных лиц органов государственного надзора

Законопроектом предлагается исключить норму, которая сейчас предусматривает ответственность за проведение плановых мероприятий государственного надзора (контроля) без своевременного письменного уведомления или с нарушением сроков такого уведомления.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

Также правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины на период мобилизации и на военное время.

Военнообязанные украинцы за границей смогут оплатить штраф от ТЦК дистанционно через Резерв+

Как пояснила Катерина Черногоренко, военнообязанные украинцы за границей теперь смогут возвращаться домой без нарушений.

Кабмин внес изменения в правила предоставления субсидии на оплату стоимости аренды жилья

С 14 апреля органы социальной защиты населения временно приостанавливают начисление и выплату помощи получателям, в отношении которых от органа Пенсионного фонда поступила информация о назначении субсидии на аренду жилья.

Увеличилось количество жалоб на действия правоохранительных органов и адвокатов – в аппарате парламента подвели итоги

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года в январе-марте 2025 года количество жалоб, поступивших в парламент, на действия следователей, органов дознания, волокиту со следствием выросло с 539 до 3384, а на предоставление юридической помощи и деятельность адвокатов – со 124 до 2956.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео