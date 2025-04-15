Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

Также правительство утвердило порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины на период мобилизации и на военное время.

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Правительство 15 апреля внесло изменения в постановление Кабмина №76 «Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» относительно бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время».

Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, Критерии и порядок, по которым определяется, какие предприятия, учреждения и организации являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований в особый период, относительно:

нераспространения действия Порядка на военнообязанных, состоящих на военном учете в СБУ, разведывательных органах Украины;

согласования положений Критериев и порядка с Законом «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных органов Украины.

Кроме того, утвержден Порядок бронирования военнообязанных, состоящих на военном учете в Службе безопасности, разведывательных органах Украины на период мобилизации и на военное время.

Автор: Наталя Мамченко

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