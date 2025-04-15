Стали известны имена актеров, которые сыграют в новом сериале о Гарри Поттере

Компания HBO официально представила актеров, которые сыграют преподавателей магии в будущем сериале о Гарри Поттере. Об этом сообщило издание BBC.
Паапп Эссьед исполнит роль профессора Северуса Снейпа, а Джон Литгоу появится в образе профессора Альбуса Дамблдора.
Хагрида сыграет актер Ник Фрост, известный по ролям в комедийных фильмах «Зомби по имени Шон», «Пол: Секретный материальчик», «Типа крутые легавые».
Джанет МакТир получила роль профессорки Макгонагалл. Ранее она снималась в таких фильмах, как «Грозовой перевал», «До встречи с тобой» и «Меню», а также в сериалах «Хаос» и «Джессика Джонс».
Старого смотрителя порядка Аргуса Филча сыграет британский актер Пол Уайтхаус, а Люк Таллон был выбран на роль Квиринуса Квиррелла.
Актеров на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер пока не выбрали.
Съемки сериала стартуют этим летом, а первая серия может выйти на экраны в 2026 году.
Фото из соцсетей
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