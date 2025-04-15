Стали известны имена актеров, которые сыграют в новом сериале о Гарри Поттере

Объявила список актеров, которые официально утверждены в новый сериал о приключениях Гарри Поттера.

Фото: Various

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания HBO официально представила актеров, которые сыграют преподавателей магии в будущем сериале о Гарри Поттере. Об этом сообщило издание BBC.

Паапп Эссьед исполнит роль профессора Северуса Снейпа, а Джон Литгоу появится в образе профессора Альбуса Дамблдора.

Хагрида сыграет актер Ник Фрост, известный по ролям в комедийных фильмах «Зомби по имени Шон», «Пол: Секретный материальчик», «Типа крутые легавые».

Джанет МакТир получила роль профессорки Макгонагалл. Ранее она снималась в таких фильмах, как «Грозовой перевал», «До встречи с тобой» и «Меню», а также в сериалах «Хаос» и «Джессика Джонс».

Старого смотрителя порядка Аргуса Филча сыграет британский актер Пол Уайтхаус, а Люк Таллон был выбран на роль Квиринуса Квиррелла.

Актеров на роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер пока не выбрали.

Съемки сериала стартуют этим летом, а первая серия может выйти на экраны в 2026 году.

Фото из соцсетей

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.