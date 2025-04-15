Стали відомі імена акторів, які зіграють у новому серіалі про Гаррі Поттера

Оголосили перелік акторів, які офіційно затверджені у новий серіал про пригоди Гаррі Поттера.

Фото: Various

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Компанія НВО офіційно представила акторів, що зіграють вчителів магії у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера. Про це повідомило видання ВВС.

Паапп Ессьєд зіграє роль професора Северуса Снейпа, а Джон Літгоу буде в образі професора Альбуса Дамблдора.

Геґріда зіграє актор Нік Фрост, який відомий за ролями у комедійних стрічках «Зомбі на ім'я Шон», «Прибулець Павло», «Круті фараони».

Джанет МакТір отримала роль професорки Макґонеґел. Раніше вона знімалася у таких фільмах, як «Грозовий перевал», «До зустрічі з тобою» і «Меню», а також у серіалах «Каос» і «Джессіка Джонс».

Старого наглядача за порядком Арґуса Філча зіграє британський актор Пол Вайтгаус, а Люк Таллон був обраний на роль Квірінуса Квіррела.

Акторів на ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер поки не обрали.

Зйомки серіалу стартують цього літа, а перша серія може вийти на екрани у 2026 році.

Фото з соцмереж

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