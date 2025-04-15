Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних

Також уряд затвердив порядок бронювання військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки, розвідувальних органах України на період мобілізації та на воєнний час.

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Уряд 15 квітня вніс зміни до постанови Кабміну №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час».

Внесені зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, стосовно:

непоширення дії Порядку на військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, розвідувальних органах України;

узгодження положень Критеріїв та порядку із Законом «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних органах України.

Крім того, затверджено Порядок бронювання військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки, розвідувальних органах України на період мобілізації та на воєнний час.

Автор: Наталя Мамченко

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