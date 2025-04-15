Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних

13:03, 15 квітня 2025
Також уряд затвердив порядок бронювання військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки, розвідувальних органах України на період мобілізації та на воєнний час.
Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд 15 квітня вніс зміни до постанови Кабміну №76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час».

Внесені зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, стосовно:

  • непоширення дії Порядку на військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, розвідувальних органах України;
  • узгодження положень Критеріїв та порядку із Законом «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних органах України.

Крім того, затверджено Порядок бронювання військовозобовʼязаних, які перебувають на військовому обліку в Службі безпеки, розвідувальних органах України на період мобілізації та на воєнний час.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Кабінет Міністрів України бронювання військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.

Дистанційна сплата штрафів ТЦК зі знижками через Резерв+ запрацює лише влітку – Міноборони

Закон підписано, але оплатити штраф за порушення військового обліку з 50% знижкою у Резерв+ можна буде не раніше літа.

Майже 44% суддів, які хочуть перевестися в інші суди, стали суддями менше 5 років тому – ВККС

При цьому 120 суддів, які бажають перевестися в інші суди, стали суддями лише у минулому році.

РНБО доручать вести перелік держав-спонсорів тероризму – Рада схвалила законопроект про обмеження юрисдикційного імунітету іноземних держав

Верховна Рада прийняла за основу законопроект про межі юрисдикційного імунітету іноземних держав, яким пропонується розширити повноваження РНБО – вона зможе включати і виключати держави з переліку спонсорів тероризму.

Батальйони «Шквал» під шквалом судових вироків – як і за що судять військовослужбовців з числа колишніх засуджених

До колишніх засуджених виникають претензії за СЗЧ, непокору та рецидив злочинів, а самі військовослужбовці підрозділів «Шквал» розповідають про байдужість командування до їх проблем.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео