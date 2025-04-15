Кабмін погодив призначення нових заступників міністрів та голів Луганської й Сумської ОДА

У вівторок, 15 квітня, Кабінет Міністрів України під час засідання розглянув низку кадрових питань. Про ухвалені рішення повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Уряд погодив призначення нових заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади. Зокрема призначено:
- Балесту Олексія Станіславовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;
- Перелигіна Єгора Євгеновича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
- Алояна Давида Манвеловича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;
- Сопігу Івана Сергійовича державним секретарем Міністерства оборони України;
- Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також уряд погодив звільнення двох очільників обласних адміністрацій:
- Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;
- Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.
На їхні місця Кабмін погодив призначення:
- Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації;
- Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації;
- Олійника Руслана Юрійовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації.
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