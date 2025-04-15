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Кабмін погодив призначення нових заступників міністрів та голів Луганської й Сумської ОДА

13:18, 15 квітня 2025
Кабмін погодив призначення нових заступників очільників трьох міністерств.
Кабмін погодив призначення нових заступників міністрів та голів Луганської й Сумської ОДА
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У вівторок, 15 квітня, Кабінет Міністрів України під час засідання розглянув низку кадрових питань. Про ухвалені рішення повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив призначення нових заступників міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади. Зокрема призначено:

- Балесту Олексія Станіславовича заступником Міністра розвитку громад та територій України;

- Перелигіна Єгора Євгеновича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

- Алояна Давида Манвеловича заступником Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України з питань європейської інтеграції;

- Сопігу Івана Сергійовича державним секретарем Міністерства оборони України;

- Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також уряд погодив звільнення двох очільників обласних адміністрацій:

- Лисогора Артема Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

- Артюха Володимира Миколайовича з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

На їхні місця Кабмін погодив призначення:

- Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації;

- Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації;

- Олійника Руслана Юрійовича заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

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Кабінет Міністрів України

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