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Польша будет солидарна с Украиной, но и будет зарабатывать на ее восстановлении – Туск

13:22, 15 апреля 2025
«Мы не только будем помогать, но и зарабатывать» – Туск о восстановлении Украины.
Польша будет солидарна с Украиной, но и будет зарабатывать на ее восстановлении – Туск
Фото: censor.net
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Польша поддерживает восстановление Украины, но не намерена оставаться в стороне от экономической выгоды этого процесса. Об этом заявил премьер-министр Дональд Туск во время выступления на Форуме новых технологий в Варшаве.

Он подчеркнул, что Польша не желает быть лишь символом солидарности, тогда как другие страны будут получать прибыли, связанные с восстановлением Украины.

«Не будет так, что Польша будет солидарна, а другие будут зарабатывать на восстановлении Украины», - заявил Туск.

По его словам, Польша будет активно защищать свои экономические интересы и интересы национального бизнеса.

«Мы будем солидарны, и мы будем на этом зарабатывать, и мы будем жестко отстаивать польские интересы и интересы польских фирм», - добавил премьер.

Туск также отметил, что после завершения войны к процессу восстановления Украины присоединится весь мир, однако Польша намерена быть среди тех, кто не только помогает, но и получает с этого реальную выгоду.

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Польша

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