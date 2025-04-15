Кабмин утвердил изменения в правилах выплат семьям военнослужащих, пропавших без вести, попавших в плен или погибших

Правительство изменило правила выплат семьям военнослужащих.

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Кабинет Министров во время заседания 15 апреля внес изменения в два постановления о выплатах семьям военнослужащих, которые пропали без вести, попали в плен или погибли.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, были внесены изменения в постановление Кабмина от 30.11.2016 № 884 «О утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих».

Определен механизм выплаты денежного обеспечения таких военнослужащих лицам, указанным в личном распоряжении и упомянутым в пунктах 4 и 5 статьи 9 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей».

Установлено сохранение выплаты денежного обеспечения с учетом изменения выслуги лет и норм денежного обеспечения, подлежащего индексации в соответствии с законом.

Определен порядок подачи заявления на выплату денежного обеспечения военнослужащего и перечень документов, которые к такому заявлению прилагаются.

Установлены условия для принятия командиром военной части решения о выплате или об отказе в выплате денежного обеспечения заявителю.

Установлена периодичность осуществления выплат денежного обеспечения, сроки начала и завершения таких выплат в зависимости от случаев, предусмотренных Законом № 3995-IX «О внесении изменения в пункт 6 статьи 9 Закона Украины «О социальном и правовом защите военнослужащих и членов их семей» относительно денежного обеспечения военнослужащих, захваченных в плен или в качестве заложников, а также интернированных в нейтральных государствах или безвестно отсутствующих».

В частности, как поясняется, постановление № 884 — о самой выплате:

Денежное обеспечение ежемесячно будет получать лицо, которое указал военнослужащий в своем распоряжении.

Сумма будет рассчитываться с учетом:

— индексации,

— изменений в выслуге лет,

— актуального денежного обеспечения.

Необходимо будет подать заявление с комплектом документов. Решение о выплате/отказе принимает командир части.

Четко определено, когда начинаются и когда прекращаются выплаты, а также в каких случаях они не осуществляются.

Также внесены изменения в постановление Кабмина от 14.05.2024 № 550 «О утверждении Порядка и сроков передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения командиру военной части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) для хранения в личном деле».

Определен механизм и сроки передачи военнослужащим, военнообязанным или резервистом, который призван на учебные (проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве, оригинала личного распоряжения командиру (начальнику) военной части, командиру/руководителю подразделения органа (службы, военного формирования), составленного на случай захвата в плен или заложника, интернирования в нейтральных государствах или исчезновения без вести, а также своей гибели (смерти), о выплате денежного обеспечения и единовременной денежной помощи лицу (лицам) по его выбору.

Установлены обязательные (необходимые) сведения, которые должны быть указаны в личном распоряжении для его оперативной реализации (в случае необходимости).

Определен круг лиц, которые имеют право засвидетельствовать подпись военнослужащего на его личном распоряжении и сроки его передачи в военную часть и условия для хранения его в личном деле.

Установлен порядок написания нового личного распоряжения и отмены и возврата предыдущего личного распоряжения военнослужащему.

Таким образом, постановление № 550 — о личном распоряжении военнослужащего:

Военнослужащий передает командиру письменное распоряжение, где указывает, кому и что выплачивать, если с ним что-то случится.

Обязательно указываются:

– ФИО и данные получателя,

– объем выплат,

– подпись военнослужащего (засвидетельствуется уполномоченным лицом).

Распоряжение сохраняется в личном деле. Его можно заменить или отменить, если есть новое.

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