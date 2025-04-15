Працездатні батьки зниклих безвісти або полонених військових зможуть оформити витяг з Реєстру ветеранів війни

Уряд вніс зміни до положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Фото: Кабмін

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Кабінет Міністрів України 15 квітня вніс зміни до Положення про Єдиний державний реєстр ветеранів війни.

Змінами передбачено можливість отримання витягу з Єдиного державного реєстру ветеранів війни працездатними батьками полонених або зниклих безвісти за особливих обставин ветеранів війни. Раніше отримати такий документ могли лише непрацездатні батьки.

Як уточнив депутат Олексій Гончаренко, тепер усі батьки зниклих безвісти або полонених військових , незалежно від віку та стану здоров’я, можуть оформити витяг з Реєстру ветеранів війни.

Витяг з реєстру служить офіційним підтвердженням того, що особа є військовослужбовцем. Батьки можуть використовувати цей документ для отримання соціальних пільг, підтримки та допомоги згідно з іншими законами.

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