Кабмін вирішив направити 412 млн грн залишку програми ЄС Агентству відновлення – зокрема на дороги

Кабмін на засіданні 15 квітня установив, що залишок коштів спецфонду державного бюджету у сумі 412,13 млн грн, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди між урядом України та Європейською Комісією за програмою «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» направлять Агентству відновлення.
Так, зазначені кошти буде спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на бюджетну програму «Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України».
Зокрема, на ремонт і реконструкцію доріг загального користування.
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Автор: Наталя Мамченко
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