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Кабмін вирішив направити 412 млн грн залишку програми ЄС Агентству відновлення – зокрема на дороги

13:47, 15 квітня 2025
412 млн грн направлять Державному агентству відновлення на фінансування проектів із відбудови — зокрема ремонт і реконструкцію доріг загального користування.
Кабмін вирішив направити 412 млн грн залишку програми ЄС Агентству відновлення – зокрема на дороги
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Кабмін на засіданні 15 квітня установив, що залишок коштів спецфонду державного бюджету у сумі 412,13 млн грн, джерелом формування яких були надходження в попередні періоди в рамках Угоди між урядом України та Європейською Комісією за програмою «Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)» направлять Агентству відновлення.

Так, зазначені кошти буде спрямовано Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури на бюджетну програму «Забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою «Підтримка швидкого відновлення України».

Зокрема, на ремонт і реконструкцію доріг загального користування.

Відповідно, викладено у новій редакції:

  • додаток 1 «Обсяги бюджетних коштів для фінансового забезпечення напрямів використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України»,
  • додаток 2 «Перелік об’єктів нового будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення»
  • додаток 3 «Перелік об’єктів з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення» до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки швидкого відновлення України.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабінет Міністрів України

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