Apple начала самовольно сканировать пользовательские фото на предмет достопримечательностей

Функцию можно отключить в настройках.

Компания Apple развернула на своих устройствах механизм, который идентифицирует достопримечательности на пользовательских фотографиях и позволяет после находить на мобильных устройствах и компьютерах пользователей снимки по названиям этим самым достопримечательностей.

Функция получила название "Улучшенный визуальный поиск" (Enhanced Visual Search), и впервые о ней рассказал общественности программист Джефф Джонсон.

По его словам, функция начала работать еще в октябре на iOS 18.1 и macOS 15.1, а компания Apple не объяснила принципы работы этой технологии.

В датированном 6 ноября 2024 года документе на сайте Apple говорится: "Улучшенный визуальный поиск в приложении "Фото" позволяет искать фото по достопримечательностям и другим ориентирам. Ваше устройство конфиденциально сопоставляет места на Ваших фото с каталогом мировых локаций, который хранится на серверах Apple.

Мы применяем технологии гомоморфного шифрования и дифференциальной конфиденциальности, а также используем узел протокола OHTTP, который скрывает IP‑адрес. Это не даёт Apple возможности собрать какую‑либо информацию о том, что изображено на Ваших фото"

Отмечается, что функцию "Улучшенный визуальный поиск" можно выключить в любой момент. Для этого на устройстве iOS или iPadOS надо открыть "Настройки" –>"Приложения" –> "Фото".

На Mac надо открыть приложение "Фото" и выбрать "Настройки" –> "Основные".

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