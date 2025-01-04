Apple почала самовільно сканувати фото користувача на предмет визначних пам'яток

Функцію можна вимкнути у налаштуваннях.

Компанія Apple розгорнула на своїх пристроях механізм, який ідентифікує пам'ятки на фотографіях і дозволяє після знаходити на мобільних пристроях і комп'ютерах користувачів знімки за назвами цим пам'яток.

Функція отримала назву "Покращений візуальний пошук" (Enhanced Visual Search), і вперше про неї розповів програміст Джефф Джонсон.

За його словами, функція почала працювати ще у жовтні на iOS 18.1 та macOS 15.1, а компанія Apple не пояснила принципи роботи цієї опції.

У датованому 6 листопада 2024 року документі на сайті Apple йдеться наступне: "Покращений візуальний пошук у програмі "Фото" дозволяє шукати фото за визначними пам'ятками та іншими орієнтирами. Ваш пристрій конфіденційно зіставляє місця на ваших фото з каталогом світових локацій, який зберігається на серверах Apple.

Ми використовуємо технології гомоморфного шифрування та диференціальної конфіденційності, а також використовуємо вузол протоколу OHTTP, який приховує IP-адресу. Це не дає Apple можливості зібрати будь-яку інформацію про те, що зображено на ваших фото".

Зазначається, що функцію "Покращений візуальний пошук" можна вимкнути у будь-який момент.

Для цього на пристрої iOS або iPadOS потрібно відкрити "Параметри" -> "Програми" -> "Фото".

На Mac потрібно відкрити програму "Фото" і обрати "Параметри" -> "Основні".

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