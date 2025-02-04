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Сумка-лобстер за 18 тысяч евро — Louis Vuitton удивил новым аксессуаром, фото

12:43, 4 февраля 2025
Louis Vuitton выпустил клатч в форме омара за 18 тысяч долларов.
Сумка-лобстер за 18 тысяч евро — Louis Vuitton удивил новым аксессуаром, фото
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Французский дом Louis Vuitton снова оказался в центре внимания модного мира, представив интересный аксессуар – клатч в форме омара. Об этом сообщает WWD.

Новый аксессуар создан креативным директором мужской линии бренда Фарреллом Уильямсом в сотрудничестве с японским дизайнером Ниго.

Уникальная сумка-лобстер стала одной из самых ярких новинок в рамках осенней коллекции Louis Vuitton 2025 года. По предварительной информации ее стоимость составляет около 18 000 долларов.

Однако «омарная» тематика не ограничилась только клатчем — морской мотив прослеживается и в других аксессуарах, в частности, в брелоках, миниатюрных плащах и деталях одежды, придавая коллекции игривого и экстравагантного характера.

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