Сумка-лобстер за 18 тысяч евро — Louis Vuitton удивил новым аксессуаром, фото

Louis Vuitton выпустил клатч в форме омара за 18 тысяч долларов.

Французский дом Louis Vuitton снова оказался в центре внимания модного мира, представив интересный аксессуар – клатч в форме омара. Об этом сообщает WWD.

Новый аксессуар создан креативным директором мужской линии бренда Фарреллом Уильямсом в сотрудничестве с японским дизайнером Ниго.

Уникальная сумка-лобстер стала одной из самых ярких новинок в рамках осенней коллекции Louis Vuitton 2025 года. По предварительной информации ее стоимость составляет около 18 000 долларов.

Однако «омарная» тематика не ограничилась только клатчем — морской мотив прослеживается и в других аксессуарах, в частности, в брелоках, миниатюрных плащах и деталях одежды, придавая коллекции игривого и экстравагантного характера.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.