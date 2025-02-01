Россияне ударили по пятиэтажке в Полтаве, дом в огне — фото и видео

На месте удара сейчас работают спасатели и экстренные службы.

Источник фото: Полтавская ОВА

В субботу, 1 февраля, РФ нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

В Полтаве враг ударил по жилому дому. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОВА.

«Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется», - говорится в сообщении.

Источник фото: Полтавская ОВА

Источник фото: ГСЧС

Источник видео: руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко

Напомним, из-за ракетной атаки РФ в ряде областей Украины ввели аварийные отключения света.

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