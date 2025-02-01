Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Полтаві, будинок у вогні — фото та відео

На місці удару зараз працюють рятувальники та екстрені служби.

Джерело фото: Полтавська ОВА

У суботу, 1 лютого, РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

У Полтаві ворог вдарив по житловому будинку. Про це повідомила пресслужба Полтавської ОВА.

«Зараз на місці працюють рятувальники, екстрені служби. Інформація уточнюється», - сказано у повідомленні.

Джерело фото: Полтавська ОВА

Джерело фото: ДСНС

Джерело відео: керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко

Нагадаємо, через ракетну атаку РФ у низці областей Україні ввели аварійні відключення світла.

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