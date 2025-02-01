В Киеве произошел мощный пожар на СТО, фото

В Святошинском районе столицы горела станция техобслуживания.

В пятницу, 31 января, в Киеве по улице Олега Мудрака произошел пожар на СТО. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. в Киеве.

По словам пожарных, произошло возгорание в одноэтажном здании станции технического обслуживания с распространением на кровлю.

«Пожар ликвидирован в 21:57 на площади 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет», - заявили в ГСЧС.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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