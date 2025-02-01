У Києві сталася потужна пожежа на СТО, фото

У Святошинському районі столиці горіла станція техобслуговування.

У п’ятницю, 31 січня, у Києві на вулиці Олега Мудрака сталася пожежа на СТО. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у м. Києві.

За словами пожежників, сталося загоряння в одноповерховій будівлі станції технічного обслуговування з розповсюдженням на покрівлю.

«Пожежу ліквідовано о 21:57 на площі 200 кв. м. Жертв та постраждалих немає», - заявили у ДСНС.

Причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

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