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У Пенсійному фонді пояснили, чи зараховується період навчання в аспірантурі до страхового стажу

23:59, 1 лютого 2025
Українцям роз’яснили питання зараховування періоду навчання в аспірантурі до страхового стажу.
У Пенсійному фонді пояснили, чи зараховується період навчання в аспірантурі до страхового стажу
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, чи зараховується період навчання в аспірантурі до страхового стажу.

«Так, але за певної умови», - заявили у ПФ.

Страховий стаж — це період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок (ч. 1 ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).   

У ПФ додали, що до 1.01.2004 період навчання за денною формою здобуття освіти в аспірантурі, докторантурі та клінічній ординатурі зараховуються до стажу роботи на підставі диплома або іншого документа про навчання.  

Після 1.01.2004 до страхового стажу зараховується час навчання лише за умови добровільної сплати соціального внеску шляхом укладання відповідного договору з органом державної податкової служби.  

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Пенсійний фонд

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