В Пенсионном фонде объяснили, засчитывается ли период обучения в аспирантуре в страховой стаж

Украинцам разъяснили вопрос зачисления периода обучения в аспирантуре в страховой стаж.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснило, засчитывается ли период обучения в аспирантуре в страховой стаж.

«Да, но при определенном условии», – заявили в ПФ.

Страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса (ч. 1 ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном государственном страховании»). пенсионное страхование»).

В ПФ добавили, что до 1.01.2004 период обучения по дневной форме получения образования в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре засчитываются в стаж работы на основании диплома или иного документа об обучении.

После 1.01.2004 в страховой стаж засчитывается время обучения только при условии добровольной уплаты социального взноса путем заключения соответствующего договора с органом государственной налоговой службы.

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