Инструкторов ВСУ будут готовить два месяца вместо одного, — Александр Сырский

По словам Главнокомандующего ВСУ Сырского, психологическая подготовка бойцов пока неудовлетворительна и требует совершенствования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о проведении ежемесячного совещания по вопросам качества подготовки в армии. По его словам, участники совещания проанализировали уровень подготовки выпускников учебных центров, прошедших курс базовой общевойсковой подготовки продолжительностью 1,5 месяца, а не 30 дней, как раньше.

Сырский добавил, что в бригадах говорят, что уровень подготовки новичков повысился

«Будем и дальше воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях», — написал Главнокомандующий телеграммой.

В то же время, Сырский сказал, что уровень психологической подготовки новобранцев «оставляет желать лучшего», и что это направление работы нужно усилить.

Главнокомандующий рассказал, что в ВСУ вводится новая программа подготовки инструкторов — срок подготовки будет увеличен с одного до двух месяцев, будет усилена программа и методика обучения.

«Есть хороший фидбек о ходе и результатах еще одного эксперимента – прохождение базовой общевойсковой подготовки на базе боевых подразделений. Заслушал доклад командира одной из механизированных бригад о прохождении новичками БЗИН на ее тыловых полигонах», - сообщил Сырский.

Александр Сырский считает, что прохождение БЗИН на фондах бригады позволяет улучшить подготовку личного состава, а также существенно снизить случаи самовольного ухода из части. Он добавил, что этот опыт будут масштабироваться и внедряться на постоянной основе.

Кроме того, Главнокомандующий ВСУ выслушал предложения и проблемные вопросы, возникающие в процессе подготовки. В частности, это касается укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиления их работы, привлечения их в учебные центры.

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