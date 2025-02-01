Практика судів
  1. В Україні

Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного, — Олександр Сирський

15:59, 1 лютого 2025
За словами Головнокомандувача ЗСУ Сирського, психологічна підготовка бійців наразі незадовільна та потребує вдосконалення.
Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного, — Олександр Сирський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про проведення щомісячної наради з питань якості підготовки в армії. За його словами, учасники наради проаналізували рівень підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли курс базової загальновійськової підготовки тривалістю 1,5 місяця, а не 30 днів, як раніше.

Сирський додав, що у бригадах кажуть, що рівень підготовки новачків підвищився

«Будемо й надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах», — написав Головнокомандувача у Телеграм.

Водночас Сирський сказав, що рівень психологічної підготовки новобранців «залишає бажати кращого», і що цей напрям роботи потрібно посилити.

Головнокомандувач розповів, що в ЗСУ запроваджують нову програму підготовки інструкторів — термін підготовки збільшать з одного до двох місяців, буде посилено програму і методику навчання.

«Є хороший фідбек про хід і результати ще одного експерименту — проходження базової загальновійськової підготовки на базі бойових підрозділів. Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах», — повідомив Сирський.

Олександр Сирський вважає, що проходження БЗВП на фондах бригади дає змогу поліпшити підготовку особового складу, а також істотно знизити випадки самовільного залишення частини. Він додав, що цей досвід будуть масштабувати та впроваджувати на постійній основі.

Крім того, Головнокомандувача ЗСУ вислухав пропозиції і проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах і посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ЗСУ військові Олександр Сирський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовці, які самовільно покинули військову частину після 29 листопада, не можуть автоматично звільнитись від кримінальної відповідальності

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не можуть повернутись на службу і звільнитися від кримінальної відповідальності за спрощеним алгоритмом – Міноборони.

ЄС може розпочати переговори про вступ України до березня – з розділу стосовно правосуддя і основоположних прав

Вже до березня ЄС може розпочати роботу з Києвом над переговорними розділами про судоустрій та основні права, правосуддя і функціонування демократичних інститутів.

Кабмін запровадив електронне направлення на ВЛК через Резерв+

Військовозобовʼязані зможуть самі формувати запит на ВЛК через Резерв+.

Оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження в апеляційному порядку не передбачене КПК – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що відповідно до ч. 11 ст. 284 КПК в апеляційному порядку може бути оскаржена лише ухвала про закриття кримінального провадження, втім оскарження ухвали про відмову в закритті кримінального провадження, змістом вказаної норми не передбачене.

Вищого чиновника Мінфіну США відсторонено і звільнено через відмову дати доступ команді DOGE до перевірки системи для виплат трильйонів доларів, у тому числі на гранти

Чиновник Мінфіну Девід Лебрік, який пропрацював 35 років, не захотів надавати доступ команді Ілона Маска для аудиту платіжної системи, яка використовується для виплат США трильйонів доларів.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Катерина Застрожнікова
    Катерина Застрожнікова
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Інна Новікова
    Інна Новікова
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду