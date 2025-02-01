Інструкторів ЗСУ готуватимуть два місяці замість одного, — Олександр Сирський

За словами Головнокомандувача ЗСУ Сирського, психологічна підготовка бійців наразі незадовільна та потребує вдосконалення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про проведення щомісячної наради з питань якості підготовки в армії. За його словами, учасники наради проаналізували рівень підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли курс базової загальновійськової підготовки тривалістю 1,5 місяця, а не 30 днів, як раніше.

Сирський додав, що у бригадах кажуть, що рівень підготовки новачків підвищився

«Будемо й надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах», — написав Головнокомандувача у Телеграм.

Водночас Сирський сказав, що рівень психологічної підготовки новобранців «залишає бажати кращого», і що цей напрям роботи потрібно посилити.

Головнокомандувач розповів, що в ЗСУ запроваджують нову програму підготовки інструкторів — термін підготовки збільшать з одного до двох місяців, буде посилено програму і методику навчання.

«Є хороший фідбек про хід і результати ще одного експерименту — проходження базової загальновійськової підготовки на базі бойових підрозділів. Заслухав доповідь командира однієї з механізованих бригад про проходження новачками БЗВП на її тилових полігонах», — повідомив Сирський.

Олександр Сирський вважає, що проходження БЗВП на фондах бригади дає змогу поліпшити підготовку особового складу, а також істотно знизити випадки самовільного залишення частини. Він додав, що цей досвід будуть масштабувати та впроваджувати на постійній основі.

Крім того, Головнокомандувача ЗСУ вислухав пропозиції і проблемні питання, які постають у процесі підготовки. Зокрема це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах і посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

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