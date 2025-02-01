На Київщині чоловік ледь не зарізав співмешканку

Травмовану 53-річну жінку госпіталізовано до лікарні.

На Київщини правоохоронці затримали чоловіка, який вдарив ножем співмешканку.

Як повідомила поліція Київської області, інцидент стався 30 січня в місті Обухів. Під час розпиття алкогольних напоїв між чоловіком та жінкою виник конфлікт. Зловмисник схопив ніж та вдарив потерпілу у груди, після чого зник з місця події.

«Травмовану 53-річну жінку госпіталізовано до лікарні, наразі загрози її життю і здоров’ю немає», - заявили у поліції.

Правоохоронці встановили особу 53-річного кривдника й помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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