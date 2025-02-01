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Декларування доходів — хто і в які терміни має подати декларацію

17:30, 1 лютого 2025
У податковій службі нагадали українцям про граничні терміни подання декларацій.
Декларування доходів — хто і в які терміни має подати декларацію
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Податкова служба у Полтавській областінагадує, хто і в які терміни має подати декларацію про доходи. 

В Україні триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом минулого року. Вона стартувала 1 січня 2025 року.

Граничні терміни подання декларації:

1. До 1 травня року декларацію подають:

- громадяни, які отримали певний дохід і зобов’язані подати декларацію (наприклад: особи, які отримували іноземні доходи, доходи від відчуження корпоративних прав, доходи від задавання майна в оренду іншим фізичним особам, при отриманні спадщини (дарування) від осіб, які не є особами першого та другого ступеня споріднення тощо).

2. Якщо відсутня довідка від компетентного органу іншої країни про іноземні доходи та податки, сплачені закордоном – можна подати заяву до податкової за податковою адресою та перенести строк подання декларації до 31 грудня.

- ФОП, крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування;

- фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

3. До 31 грудня року декларацію подають:

- фізичні особи, які заявляють право на податкову знижку.

4. Окремі строки подання декларацій діють для таких категорій:

- ФОП у разі припинення підприємницької діяльності (крім тих, хто перебуває на спрощеній системі оподаткування) мають подати декларацію протягом 20 календарних днів після місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.

5. Останнім базовим звітним періодом є період від дня, що настає після завершення попереднього звітного періоду, до кінця місяця, в якому підприємницьку діяльність припинено.

- Резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – подають декларацію не пізніше 60 календарних днів до виїзду.

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