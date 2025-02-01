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Декларирование доходов — кто и в какие сроки должен подать декларацию

17:30, 1 февраля 2025
В налоговой службе напомнили украинцам о предельных сроках подачи деклараций.
Декларирование доходов — кто и в какие сроки должен подать декларацию
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Налоговая служба в Полтавской области напоминает, кто и в какие сроки должен подать право на доходы.

В Украине продолжается кампания декларирования гражданами доходов, полученных в прошлом году. Она стартовала 1 января 2025 года.

Предельные сроки подачи декларации:

1. До 1 мая декларацию подают:

- граждане, получившие определенный доход и обязанные подать декларацию (например: лица, получавшие иностранные доходы, доходы от отчуждения корпоративных прав, доходы от задания имущества в аренду другим физическим лицам, при получении наследства (дарения) от лиц, не являются лицами первой и второй степени родства и т.д.).

2. Если отсутствует справка от компетентного органа другой страны об иностранных доходах и налогах, уплаченных за границей – можно подать заявление в налоговый по налоговому адресу и перенести срок подачи декларации до 31 декабря.

- ФЛП, кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения;

– физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

3. До 31 декабря декларацию подают:

– физические лица, заявляющие право на налоговую скидку.

4. Отдельные сроки подачи деклараций действуют для следующих категорий:

- ФЛП при прекращении предпринимательской деятельности (кроме тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения) должны подать декларацию в течение 20 календарных дней после месяца, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности.

5. Последним базовым отчетным периодом является период со дня, наступающего после завершения предыдущего отчетного периода, до конца месяца, в котором предпринимательская деятельность прекращена.

- Резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства – представляют декларацию не позднее 60 календарных дней до выезда.

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