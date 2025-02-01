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В Киевской области мужчина чуть не зарезал сожительницу

22:58, 1 февраля 2025
Травмированную 53-летнюю женщину госпитализировали в больницу.
В Киевской области мужчина чуть не зарезал сожительницу
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В Киевской области правоохранители задержали мужчину, который ударил ножом сожительницу.

Как сообщила полиция Киевской области, инцидент произошел 30 января в городе Обухов. При распитии алкогольных напитков между мужчиной и женщиной возник конфликт. Злоумышленник схватил нож и ударил пострадавшую в грудь, после чего скрылся с места происшествия.

«Травмированная 53-летняя женщина госпитализирована в больницу, сейчас угрозы ее жизни и здоровью нет», - заявили в полиции.

Правоохранители установили личность 53-летнего обидчика и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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