Кабмин уволил Игоря Зелинского с должности заместителя председателя Государственной авиационной службы

Кабинет Министров на заседании 4 февраля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, правительство уволило Зелинского Игоря Леонидовича с должности заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины.
Игорь Зелинский работал заместителем главы Государственной авиационной службы Украины с 11 февраля 2020 года.
Также Кабмин согласовал назначение:
– Гайваненко Владислава Викторовича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;
– Москаленко Александра Александровича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.
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