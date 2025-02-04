Кабмин уволил Игоря Зелинского с должности заместителя председателя Государственной авиационной службы

Правительство также согласовало назначение двух заместителей председателя Днепропетровской ОГА.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на заседании 4 февраля принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, правительство уволило Зелинского Игоря Леонидовича с должности заместителя председателя Государственной авиационной службы Украины.

Игорь Зелинский работал заместителем главы Государственной авиационной службы Украины с 11 февраля 2020 года.

Также Кабмин согласовал назначение:

– Гайваненко Владислава Викторовича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации;

– Москаленко Александра Александровича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

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