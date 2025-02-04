Кабмін звільнив Ігоря Зелінського з посади заступника голови Державної авіаційної служби

Уряд також погодив призначення двох заступників голови Дніпропетровської ОДА.

Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів на засіданні 4 лютого ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, уряд звільнив Зелінського Ігоря Леонідовича з посади заступника голови Державної авіаційної служби України.

Ігор Зелінський працював заступником голови Державної авіаційної служби України з 11 лютого 2020 року.

Також Кабмін погодив призначення:

- Гайваненка Владислава Вікторовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

- Москаленка Олександра Олександровича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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