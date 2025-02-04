Депутати розблокували підписання закону про скасування Господарського кодексу

Постанови, якими пропонувалося скасувати голосування за закон 6013, яким скасовується Господарський кодекс, були поставлені на голосування в напівпустому пленарному залі.

Фото з трансляції Олексія Гончаренка, 4 лютого

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Проекти постанов, якими депутати пропонували скасувати голосування за закон 6013, яким скасовується Господарський кодекс, 4 лютого були провалені в умовах напівпустого пленарного залу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 4 лютого відкрила 13-ту сесію. Після початку роботи було поставлено на голосування проекти постанов про План законопроектної роботи Парламенту на 2025 рік №12465 та про Порядок денний тринадцятої сесії парламенту дев'ятого скликання №12466.

Однак депутатам не вистачило голосів на їх підтримку. «За» проголосувало лише 215 народних обранців.

Депутати змогли лише ратифікувати угоду між Урядом України та Урядом Великої Британії щодо офіційної кредитної підтримки розвитку оборонних спроможностей України №0300.

Потім вони почали розходитися.

Під час цього було поставлено на голосування низку проектів постанов, якими пропонувалося скасувати голосування за законопроект 6013 про скасування Господарського кодексу. Відповідно, всі вони були провалені напівпустим залом.

Отже, тепер цей закон зможе підписати спікер парламенту та передати на підпис Президенту.

Нагадаємо, закон про скасування ГК було прийнято 9 січня. Цьому передував розгляд поправок до законопроекту 8 січня в умовах напівпустого залу парламенту.

Автор: Наталя Мамченко

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