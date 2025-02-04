Депутаты разблокировали подписание закона об отмене Хозяйственного кодекса

Постановления, которыми предлагалось отменить голосование по закону 6013, которым отменяется Хозяйственный кодекс, были поставлены на голосование в полупустом пленарном зале.

Фото из трансляции Алексея Гончаренко, 4 февраля

Проекты постановлений, которыми депутаты предлагали отменить голосование за закон 6013, которым отменяется Хозяйственный кодекс, 4 февраля были провалены в условиях полупустого пленарного зала.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 4 февраля открыла 13-ю сессию. После начала работы были поставлены на голосование проекты постановлений о Плане законопроектной работы Парламента на 2025 год №12465 и о Повестке дня тринадцатой сессии парламента девятого созыва №12466.

Однако депутатам не хватило голосов в их поддержку. «За» проголосовало только 215 народных избранников.

Депутаты смогли лишь ратифицировать соглашение между Правительством Украины и Правительством Великобритании по поводу официальной кредитной поддержки развития оборонных способностей Украины №0300.

Потом они стали расходиться.

Во время этого был поставлен на голосование ряд проектов постановлений, которыми предлагалось отменить голосование за законопроект 6013 об отмене Хозяйственного кодекса. Соответственно, все они были провалены полупустым залом.

Теперь этот закон сможет подписать спикер парламента и передать на подпись Президенту.

Напомним, закон об отмене ХК был принят 9 января. Этому предшествовало рассмотрение поправок к законопроекту 8 января в условиях полупустого зала парламента.

Автор: Наталя Мамченко

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