Сумка-лобстер за 18 тисяч євро — Louis Vuitton здивував новим аксесуаром, фото

Louis Vuitton випустив клатч у формі омара за 18 тисяч доларів.

Французький дім Louis Vuitton знову опинився в центрі уваги модного світу, представивши цікавий аксесуар — клатч у формі омара. Про це повідомляє WWD.

Новий аксесуар створений креативним директором чоловічої лінії бренду Фарреллом Вільямсом у співпраці з японським дизайнером Ніго.

Унікальна сумка-лобстер стала однією з найяскравіших новинок у межах осінньої колекції Louis Vuitton 2025 року. За попередньою інформацією, її вартість становить близько 18 000 доларів.

Однак «омарна» тематика не обмежилася лише клатчем — морський мотив простежується і в інших аксесуарах, зокрема в брелоках, мініатюрних плащах та деталях одягу, додаючи колекції грайливого та екстравагантного характеру.

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