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Стало відомо, за яких підстав можуть провести перевірку з питань законодавства про працю

13:19, 4 лютого 2025
Які причини для позапланових заходів контролю в період воєнного стану.
Стало відомо, за яких підстав можуть провести перевірку з питань законодавства про працю
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Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області розповіло, які є підстави для проведення заходів контролю з питань законодавства про працю.

Зокрема, позапланові заходи державного нагляду (контролю) у період дії воєнного стану здійснюються:

  • за зверненням фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю, навколишньому природному середовищу чи безпеці держави, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
  • за дорученням прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
  • настання аварії, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання, тощо.

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