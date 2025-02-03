Майже 63 тисячі людей в Україні вважаються зниклими безвісті за особливих обставин

Такі дані зазначені в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

В Україна наразі триває розшук щодо 62 948 людей, які зазначені в Реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Такі офіційні дані в етері Українського Радіо повідомив Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, пишуть у МВС.

«Розшук триває щодо 62 948 людей. Це цифра, яка включає і військових, і цивільних», — сказав він.

При цьому Уповноважений наголосив, що в Реєстр вноситься інформація переважно щодо людей, які зникли в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України. Також до Реєстру вноситься інформація щодо осіб, які зникли внаслідок надзвичайних подій або через події природного, техногенного характеру.

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