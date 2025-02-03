Почти 63 тысячи человек в Украине считаются пропавшими без вести при особых обстоятельствах

Такие данные указаны в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В Украине в настоящее время идет розыск в отношении 62 948 человек, которые указаны в Реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Такие официальные данные в эфире Украинского Радио сообщил Уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, пишут в МВД.

«Розыск продолжается в отношении 62 948 человек. Это цифра, которая включает и военных, и гражданских», — сказал он.

При этом Уполномоченный отметил, что в Реестр вносится информация преимущественно в отношении людей, пропавших в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины. Также в Реестр вносится информация о лицах, исчезнувших в результате чрезвычайных событий или из-за событий природного, техногенного характера.

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