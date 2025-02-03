Премьер-министра Британии обвинили в нарушении карантина из-за тренера по постановке голоса

Премьера Британии критикуют за вероятное нарушение карантина в 2020 году.

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Премьер-министра Великобритании Кира Стармера обвинили в возможном нарушении карантинных ограничений в декабре 2020 года, когда в штаб Лейбористской партии пришла голосовая тренерка. Об этом сообщает Sky News.

По данным книги журналистов Sunday Times Патрика Магуайра и Габриэля Погрунда, актриса и тренер по постановке голоса Леони Меллингер работала со Стармером над подготовкой его выступления в ответ на соглашение Бориса Джонсона по Brexit. Она получила статус «ключевого работника» и посетила штаб Лейбористской партии 24 декабря 2020 года, когда Лондон находился под жесткими карантинными ограничениями 4-го уровня.

Консервативный политик Ричард Холден обратился к Стармеру с письмом, спросив, считает ли тот, что нарушил закон. Представители Лейбористской партии заявили, что «правила были соблюдены во все времена». Они объяснили, что премьер работал в тот период с небольшой командой, готовя публичное выступление, и все действия фиксировались на видео.

Холден призвал Стармера назначить независимое расследование. В то же время источники в правительстве отмечают, что никакой официальной проверки проводить не планируют. Политик подчеркнул, что ситуация вызывает общественный интерес, поскольку во время пандемии многие люди придерживались жестких ограничений, тогда как действия Стармера могут свидетельствовать о злоупотреблении правилами ради собственной карьеры.

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