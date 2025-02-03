Прем’єр-міністра Британії звинуватили в порушенні карантину через тренерку з постановки голосу

Прем'єра Британії критикують за ймовірне порушення карантину у 2020 році.

Фото: НТА

Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера звинуватили у можливому порушенні карантинних обмежень у грудні 2020 року, коли до штабу Лейбористської партії прийшла голосова тренерка. Про це повідомляє Sky News.

За даними книги журналістів Sunday Times Патріка Магуайра та Габріеля Погрунда, акторка і тренерка з постановки голосу Леоні Меллінгер працювала зі Стармером над підготовкою його виступу у відповідь на угоду Бориса Джонсона щодо Brexit. Вона отримала статус «ключового працівника» і відвідала штаб Лейбористської партії 24 грудня 2020 року, коли Лондон перебував під жорсткими карантинними обмеженнями 4-го рівня.

Консервативний політик Річард Холден звернувся до Стармера з листом, запитавши, чи вважає той, що порушив закон. Представники Лейбористської партії заявили, що «правила були дотримані в усі часи». Вони пояснили, що прем’єр працював у той період із невеликою командою, готуючи публічний виступ, і всі дії фіксувалися на відео.

Холден закликав Стармера призначити незалежне розслідування. Водночас джерела в уряді зазначають, що жодної офіційної перевірки проводити не планують. Політик підкреслив, що ситуація викликає суспільний інтерес, оскільки під час пандемії багато людей дотримувалися жорстких обмежень, тоді як дії Стармера можуть свідчити про зловживання правилами заради власної кар’єри.

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