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У Львові судитимуть забудовника, який привласнив більше 22 мільйонів гривень клієнтів

18:12, 3 лютого 2025
Голова житлово-будівельного кооперативу заволодів грошима майбутніх власників квартир у житловому будинку, який так і не був збудований.
У Львові судитимуть забудовника, який привласнив більше 22 мільйонів гривень клієнтів
Ілюстративне фото
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У Львові судитимуть забудовника, який заволодів коштами клієнтів на загальну суму більше 22 мільйонів гривень. Про це повідомляє поліція регіону.

Як встановили правоохоронці, голова житлово-будівельного кооперативу заволодів грошима майбутніх власників квартир у житловому будинку, який так і не був збудований. Внаслідок  протизаконних дій забудовника своїх коштів позбулись 29 осіб.

Так, у 2020 році 38-річного мешканець Чернівецької області обійняв посаду голови обслуговуючого кооперативу, створеного для будівництва багатоквартирного будинку у місті Винники.

Зокрема, він укладав з громадянами договори про сплату грошових внесків, які мали бути скеровані на будівництво об’єкту нерухомості та здачі його в експлуатацію, з подальшою передачею оплачених квартир у власність членів кооперативу.

Майбутні власники оплачували повну вартість квартир, проте, голова кооперативу замість того щоб скеровувати одержані кошти на будівництво, частково привласнив їх, а частково - розтратив. Таким чином, 29 громадян, які сплатили внесків на загальну суму більше 22 мільйонів гривень, залишились без квартир і без грошей.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.4, ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За рішенням суду, з метою відшкодування збитків, на майно зловмисника накладено арешт.

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