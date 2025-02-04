Метадон у продуктах — на Вінниччині засуджений налагодив канал постачання наркотиків до колонії

Наркотичні засоби, замасковані у продуктах, потрапляли до фігуранта через поштові відправлення.

На Вінниччині правоохоронці повідомили про підозру засудженому за збут метадону у місці позбавлення волі. Про це повідомляє поліція регіону.

Зокрема, ув'язнений за грабіж вчинив нове кримінальне правопорушення під час відбування покарання. За даний злочин передбачено покарання до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлено, що 38-річний в'язень однієї з виправних колоній Вінниччини налагодив канал постачання наркотиків до установи. Наркотичні засоби, замасковані у продуктах, потрапляли до фігуранта через поштові відправлення. Надалі зловмисник збував метадон серед осіб, що відбувають покарання.

Задокументували протиправну діяльність оперативні працівники Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та виправної колонії.

За процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури, слідчі обласного главку повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут у місці позбавлення волі наркотичного засобу, за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.