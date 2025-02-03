Верховний Суд розгляне справу про виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану

Верховний Суд опублікував огляд справ, переданих на розгляд Великої Палати та касаційних судів.

Верховний Суд оприлюднив перелік справ, які передані на розгляд Великої Палати та судових палат касаційних судів у період з 27 січня по 2 лютого 2025 року.

Справа, передана на розгляд ВП ВС:

Ухвалою КАС ВС від 16 січня 2025 року на розгляд ВП ВС передано справу для вирішення виключної правової проблеми щодо визначення дати, з якої необхідно здійснити перерахунок суддівської винагороди відповідно до п. 24 розд. ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус судів» судді, який був обраний до ВСУ безстроково, не проходив кваліфікаційного оцінювання, не призначений суддею ВС за результатами конкурсу.

Справа, передана на розгляд судової палати з розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян КАС ВС:

Ухвалою КАС ВС від 27 січня 2025 року на розгляд судової палати КАС ВС передано справу для відступу від висновку КАС ВС про те, що факт зняття з військового обліку на підставі п. 6 ч. 6 ст. 37 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (у редакції, чинній до 18 травня 2024 року) не є підставою (у передбачених законом випадках) для виїзду за кордон осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років у період дії на території України воєнного стану.

Справа, передана на розгляд судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності КГС ВС:

Ухвалою КГС ВС від 16 січня 2025 року на розгляд судової палати КГС ВС передано справу для відступу від висновку КГС ВС щодо можливості визнання договору оренди земельної ділянки недійсним без обов’язкового застосування наслідків недійсності правочину у вигляді повернення земельної ділянки у відповідних правовідносинах.

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