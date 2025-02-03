Судові справи Мар’їнського райсуду передають до Апостолівського райсуду

Із 3 лютого змінено територіальну підсудність судових справ Мар’їнського районного суду Донецької області.

Джерело фото: mr.dn.court.gov.ua

Відповідно до рішення Вищої ради правосуддя від 21 січня №96/0/15-25 з 3 лютого територіальну підсудність судових справ Мар’їнського районного суду Донецької області змінено шляхом їх передачі до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області.

Таким чином, з 3 лютого Мар'їнський районний суд Донецької області припинив прийом вхідної кореспонденції.

Позовні заяви, адміністративні позови, кримінальні провадження, матеріали про адміністративні правопорушення та інші процесуальні документи, підсудність яких належала до Мар'їнського районного суду Донецької області, необхідно направляти до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області, вказують у суді.

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